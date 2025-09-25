Giovedì 25 Settembre 2025

Video
Bangkok, si apre voragine di una cinquantina di metri in strada
25 set 2025
25 set 2025
Bangkok, 25 set. (askanews) - Una voragine di una cinquantina di metri si è aperta nella capitale thailandese Bangkok, in una strada molto trafficata e in quartiere residenziale, di fronte all'ospedale Vajira, uno dei principali, e a una stazione di polizia che è stata evacuata. Decine di poliziotti e funzionari comunali hanno isolato tutta l'area. Suriyachai Rawiwan, direttore del dipartimento di prevenzione dei disastri della città, ha spiegato che il crollo è stato probabilmente collegato alle recenti forti piogge e a una perdita da'acqua da una tubatura. "L'acqua ha eroso la terra sotto la strada", ha affermato, aggiungendo che al momento non risultano vittime per il crollo. Il crollo ha investito anche un tunnel in costruzione della metropolitana.