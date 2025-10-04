Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Video
VideoBandiere della Palestina sul prato davanti alla Basilica di Assisi
4 ott 2025
Bandiere della Palestina sul prato davanti alla Basilica di Assisi

L'iniziativa spontanea in occasione della festa di San Francesco