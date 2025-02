Bandiere a mezz'asta al Senato per il Giorno del Ricordo Roma, 10 feb. (askanews) - Con le bandiere esposte a mezz'asta il Senato della Repubblica ha aderito alle iniziative previste per il Giorno del Ricordo, oggi lunedì 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.