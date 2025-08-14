"Bambini Palestinesi da Gaza Ricevono Cure in Italia: L'Impegno Umanitario del Governo Italiano"

Un gruppo di bambini dalla striscia di Gaza è arrivato a Roma su un volo dell’aeronautica militare mercoledì notte per ricevere cure in diversi ospedali italiani. “L’Italia è ancora una volta in prima fila quando si tratta di aiutare la popolazione che soffre. Ci auguriamo che il buon senso prevalga, finisca la guerra il prima possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ieri sera all’aeroporto di Ciampino dove è atterrato un volo dell’Aeronautica militare con 6 bambini prevenienti da Gaza e bisognosi di cure. “Ho espresso tutta la nostra contrarietà per la nuova operazione israeliana a Gaza e continuiamo ad invitare Hamas a liberare senza ulteriore perdita di tempo tutti gli ostaggi israeliani che sono nelle mani dell’organizzazione terroristica”, ha continuato Tajani che sui bambini palestinesi che saranno curati in Italia ha dichiarato: “Quasi tutti vogliono rimanere in Italia. Nessuno vuole tornare più nei luoghi di guerra. Sono bambini feriti o malati gravi e i loro familiari sono molto preoccupati. Voglio ringraziare tutti gli ospedali italiani perché saranno distribuiti in diverse regioni”, ha concluso il ministro.
