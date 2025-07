Bali, familiari dei dispersi nel naufragio sperano per i loro cari Ketapang (Indonesia), 3 lug. (askanews) - Decine di persone, soprattutto amici e familiari dei dispersi nel naufragio di un traghetto diretto a Bali, si sono riunite in un porto di Ketapang, a Giava Est, in attesa di notizie sui loro cari. L'imbarcazione è affondata mentre stava cercando di raggiungere l'isola turistica indonesiana; almeno quattro persone sono morte ma ne mancano all'appello una trentina. A bordo erano 65, 23 sono stati tratti in salvo. La tragedia è avvenuta in condizioni di mare agitato, prima della mezzanotte. I soccorritori che hanno recuperato i corpi dei morti hanno detto che la maggior parte di loro è arrivata a più di 12 miglia nautiche dal punto in cui si stima che la nave sia affondata.