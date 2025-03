Bagnoli, tensione all'ex base Nato dopo scossa: cittadini protestano

Tensione davanti all’ex base Nato di Bagnoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella zona dei Campi Flegrei. Qui si sono radunate numerose persone per trascorrere la notte nelle loro auto, ma al loro arrivo non hanno potuto accedere subito all'area, fermandosi davanti all'ingresso.

"In caso di emergenza la tendopoli già ci dovrebbe stare qua", ha urlato arrabbiato uno dei cittadini presenti sul posto.