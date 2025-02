Bagno di folla per il ritorno a casa di Brunori Sas Milano, 20 feb. (askanews) - Bagno di folla per Dario Brunori, che dopo aver conquistato il terzo posto al 75esimo Festival di Sanremo con il brano "L'albero delle noci" e aver fatto incetta di consensi - aggiudicandosi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo - è tornato nella sua Calabria, ricevendo tutto il calore dei suoi fan negli spazi dell'Anfiteatro UniCal dell'Università della Calabria. Un ritorno che sa più che mai di festa, carico di emozioni e gioia per i risultati raggiunti: se il brano sanremese ha già macinato oltre 5.3 milioni di stream su Spotify, dove Brunori ha raggiunto i 2.6M di ascoltatori mensili, il suo nuovo progetto discografico "L'albero delle noci" (pubblicato il 14 febbraio per Island Records) ha già scalato le classifiche debuttando nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify. Manca intanto sempre meno alla partenza del Brunori Sas Tour 2025, la nuova avventura live prodotta da Vivo Concerti che a marzo lo porterà nei principali palasport italiani con 8 date: Vigevano, Firenze (sold out), Roma (sold out), Torino, Napoli, Bologna e il doppio show di Milano a chiudere, con la prima già sold out, in attesa del tour estivo e dei due speciali appuntamenti Live con orchestra al Circo Massimo di Roma (18 giugno) e all'Arena di Verona (3 ottobre).