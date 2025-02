Bafta, "Conclave" miglior film a due settimane dagli Oscar Londra, 17 feb. (askanews) - "Conclave" ha trionfato come miglior film ai Bafta, i premi del cinema britannico appena assegnati a Londra a due settimane dal verdetto degli Oscar. Il regista tedesco Edward Berger si è detto grato che anche il pubblico più giovane lo abbia accolto con entusiasmo, perché tra i suoi obiettivi c'era proprio fare un'opera che parlasse a un pubblico il più vasto possibile. Il film è un thriller, racconta gli intrighi, le contrattazioni, i retroscena dell'elezione di un nuovo Papa e, ricevendo il premio, il regista ha ricordato che per realizzarlo ci sono voluti sette anni, ringraziando lo sceneggiatore britannico Peter Straughan e il protagonista Ralph Fiennes. "Conclave" si presentava con 12 candidature e ha vinto quattro Bafta: miglior film, miglior film britannico, miglior sceneggiatura non originale e montaggio. Agli Oscar arriva con otto nomination, tra cui quella per Isabella Rossellini come miglior attrice non protagonista.