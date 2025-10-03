Avvistati droni sulla Germania che celebra 35 anni riunificazione Milano, 3 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron viene accolto a Saarbruecken, in Germania, dal cancelliere Friedrich Merz, dove i due partecipano alle celebrazioni del Giorno dell'Unità tedesca. Quest'anno la Germania celebra i 35 anni dalla riunificazione, in seguito alla caduta del Muro di Berlino il 3 ottobre 1990. Il tutto dopo che nel Paese ci sono stati diversi avvistamenti di droni, che hanno portato alla chiusura temporanea dell'aeroporto di Monaco, costretto a chiudere durante la notte. Un episodio non rivendicato ma che sembra assumere un significato preciso in concomitanza di una festa che celebra di fatto la fine del giogo sovietico sulla Germania "orientale". E in coincidenza con la visita del presidente della Francia, Paese che ha assunto una posizione particolarmente dura nei confronti della flotta ombra russa, tanto da infastidire lo stesso Vladimir Putin che ha commentato aspramente nei confronti di Macron. Di questi giorni sono infatti le vicende della petroliera russa "Boracay" , sequestrata dalle autorità francesi, ma che ha ripreso la sua rotta verso il Canale di Suez. L'imbarcazione, lunga 244 metri e battente bandiera del Benin, è stata fermata al largo di Saint-Nazaire: il comandante sarà processato per "rifiuto di ottemperare". Macron ieri ha detto che ne vuole parlare con i colleghi europei. La flotta ombra russa è una rete clandestina di centinaia di imbarcazioni gestita dalla Russia per eludere i controlli di polizia, in seguito all'emanazione delle sanzioni sul tetto massimo del prezzo del petrolio greggio russo del 2022 da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea in reazione all'aggressione di Mosca all'Ucraina.