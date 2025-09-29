Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiMissili TomahawkSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
VideoAvaria per una nave della Flotilla, equipaggio soccorso da Emergency
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Avaria per una nave della Flotilla, equipaggio soccorso da Emergency

Avaria per una nave della Flotilla, equipaggio soccorso da Emergency

Milano, 29 set. (askanews) - Avaria in mare per una delle navi della Global Sudum Flotilla, la flotta che sta cercando di raggiungere Gaza per portare aiuti ai palestinesi. L'equipaggio è in salvo grazie all'intervento della Life Support di Emergency, che sta accompagnando la navigazione con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico e logistico. La capomissione di Emergency Anabel Montes Mier spiega come sono andate le operazioni eseguite col gommone di soccorso. "Alle 4 di notte abbiamo ascoltato via radio un mayday da parte di una barca della Flotilla per evacuare le persone che erano a bordo. Abbiamo quindi messo il nostro Rhib in acqua ed evacuato queste 12 persone su altre due imbarcazioni della flotta. Ora intorno a noi ci sono tre navi militari, tra cui una italiana e una turca, e proseguiamo la navigazione in accompagnamento della Global Sumud Flotilla. Disponibili ad ulteriori interventi se ce ne fosse la necessità". L'intervento è durato all'incirca un'ora, data l'impossibilità di sistemare l'avaria in mare, alcune persone dell'equipaggio coinvolto proseguiranno la missione navigando su un'altra barca, mentre altre saranno portate a terra.