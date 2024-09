Autonomia, Conte: riforma alimenta burocrazia, cittadini contro Roma, 26 set. (askanews) - "Abbiamo consegnato le sottoscrizioni del referendum per l'autonomia differenziata, procediamo spediti. E' un grande successo per quanto riguarda la raccolta delle firme. Abbiamo constatato che i cittadini sono molto sensibili nel contrastare questo progetto che frammenta l'Italia, impoverisce tutte le regioni, tutti i territori dal nord a sud, e riempie di burocrazie: ne avremo 21 e questo impoverisce tutta l'Italia". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, a margine del deposito delle oltre 1,3 milioni di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata in Cassazione.