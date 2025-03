Automotive, Peluffo (Pd): Competitività il problema Roma, 5 mar. (askanews) - "Credo che gli obiettivi di decarbonizzazione vadano mantenuti, il vero problema è la competitività del comparto. In Europa oggi siamo scesi ad un quinto delle immatricolazioni a livello globale, la Cina prima produceva il 4% delle vetture, oggi il 32%. Oltre all'aspetto dell'elettrificazione siamo indietro sull'auto connessa e, in prospettiva, a guida autonome. Il tema quindi è quello di un piano europeo di politica industriale, con un Fondo per l'automotive, fissando gli indirizzi sistemici a cui, poi, devono corrispondere politiche industriali nazionali coerenti. L'Italia aveva già un problema di mancati investimenti nel settore. Per quanto riguarda le sanzioni, era giusto rimodularle perché il 2025 sarà un anno difficile". Lo ha detto Vinicio Peluffo, Capogruppo PD in Commissione Attività Produttive Camera, a Largo Chigi, un format di The Watcher Post in onda su Urania Tv.