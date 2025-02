Autobus giù dal ponte, più di 50 morti in Guatemala San Agustin, 10 feb. (askanews) - I soccorritori rimuovono i corpi dal luogo in cui è precipitato un autobus a Città del Guatemala, mentre il bilancio sale a più di 50 morti, secondo le autorità. I vigili del fuoco municipali affermano che i corpi di 51 persone sono stati recuperati dai rottami dell'autobus, che trasportava più di 70 persone quando è precipitato da un ponte in un fiume. Secondo i media locali, l'autobus stava viaggiando verso Città del Guatemala dalla città di San Agustin Acasaguastlan nel dipartimento di El Progreso, a circa 90 chilometri (56 miglia) a nord-est.