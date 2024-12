Auto, Trevisi (FI): Bene governo nel dare incentivi Roma, 4 dic. (askanews) - "Gli incentivi all'acquisto delle auto causano sempre uno shock perché la domanda, spinta più del normale, tende ad esaurirsi. Restano comunque uno strumento utile a raggiungere gli obiettivi della transizione e fa bene il governo a incentivare solo chi produce in Europa e in Italia. Finora, infatti, il sistema degli incentivi non ha funzionato anche a causa della concorrenza cinese sui costi. Dal punto di vista termodinamico, il motore elettrico è più efficiente. Aspettiamo che sia anche più performante, ma resta questa la strada da percorrere. Serve un mix energetico e l'installazione di impianti fotovoltaici dove possibile, come sui tetti delle case e nei parcheggi. C'è già una norma per i fotovoltaici finanziati a fondo perduto". Lo ha detto Antonio Trevisi, Senatore di Forza Italia, membro della Commissione Finanze a Largo Chigi, format di The Watcher Post.