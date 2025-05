Auto sulla folla a Liverpool: 47 feriti, escluso terrorismo Liverpool, 27 mag. (askanews) - Sono 47 le persone ferite dall'auto che si è lanciata sulla folla a Liverpool, durante i festeggiamenti per la vittoria nella Premier League, il campionato di calcio inglese, della squadra della città. "Purtroppo, quattro dei feriti erano bambini che si stavano godendo la giornata con i loro amici e le loro famiglie - ha spiegato Dave Kitchin, del servizio di primo soccorso - Possiamo confermare che le nostre squadre hanno curato 20 pazienti sulla scena per ferite minori e che questi non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. 27 pazienti in totale sono stati portati in ospedale in ambulanza e riteniamo che due di questi, tra cui uno dei bambini, abbiano riportato ferite gravi". L'uomo alla guida è un 53enne britannico ed è stato arrestato, dopo aver rischiato di essere aggredito dalla folla che ha circondato l'auto. La polizia sta indagando sulle cause ma viene escluso il terrorismo. "So che le persone saranno comprensibilmente preoccupate per quanto accaduto - ha spiegato l'assistente capo di Polizia Jenny Sims - Quello che posso dirvi è che riteniamo che si tratti di un incidente isolato e che al momento non stiamo cercando nessun altro in relazione ad esso. L'incidente non viene trattato come terrorismo".