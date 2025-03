Australia, i soccorsi nelle strade allagate dopo il ciclone Roma, 11 mar. (askanews) - Nelle immagini dei vigili del fuoco si vedono le squadre di emergenza al lavoro in Australia per salvare con i canotti le persone bloccate nelle auto a causa dell'alluvione che ha colpito il Paese dopo il passaggio del ciclone tropicale Alfred. Le piogge eccezionali hanno fatto esondare i fiumi, strade e campagne allagate in diverse parti della costa orientale. Più di 120.000 case e aziende sono rimaste senza corrente. Il ciclone ha sferzato un tratto di costa lungo circa 400 chilometri per cinque giorni. C'è stato anche un morto, un uomo di 61 anni alla guida di un pickup a quattro ruote motrici che è stato travolto da un ponte sopra un fiume in piena. Il vento e la pioggia si sono poi attenuati lungo la costa a cavallo tra Queensland e Nuovo Galles del Sud, ma vaste zone di questi stati dell'est del Paese sono rimaste senza elettricità.