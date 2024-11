Austin (Usa): i nordocoreani presto impegnati sul campo in Ucraina Milano, 23 nov. (askanews) - Gli Stati Uniti si aspettano che migliaia di truppe nordcoreane che si stanno radunando in Russia "presto" entrino in combattimento contro l'Ucraina, ha detto ai giornalisti il capo del Pentagono Lloyd Austin durante una sosta nella nazione del Pacifico, Figi.