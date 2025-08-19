Sabato 23 Agosto 2025

VideoAttraccata nel porto di Napoli l'Humanity 1 con 134 migranti
19 ago 2025
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Attraccata nel porto di Napoli l'Humanity 1 con 134 migranti

Attraccata nel porto di Napoli l'Humanity 1 con 134 migranti

Trasferiti provvisoriamente al residence dell'Ospedale del Mare