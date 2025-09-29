Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiMissili TomahawkSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
VideoAttivisti Greenpeace in gabbia alla Fao contro allevamenti intensivi
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Attivisti Greenpeace in gabbia alla Fao contro allevamenti intensivi

Attivisti Greenpeace in gabbia alla Fao contro allevamenti intensivi

Roma, 29 set. (askanews) - Grandi gabbie con dentro attiviste e attivisti di Greenpeace mascherati da mucche e maiali hanno accolto questa mattina all'ingresso della Fao a Roma i delegati della seconda Conferenza mondiale sulla trasformazione sostenibile dell'allevamento delle Nazioni Unite. Nel giorno di apertura dei lavori, l'associazione ambientalista ha voluto ricreare un allevamento intensivo immerso in un denso fumo, a simboleggiare le crescenti emissioni di metano derivanti dal settore zootecnico, ed esposto cartelli con le scritte: "Fattorie, non gabbie", "Stop allevamenti intensivi" e "Cambiamo sistema alimentare, ora!". In occasione del summit, Greenpeace ha inoltre lanciato un appello firmato da oltre 90 organizzazioni ambientaliste, per lo sviluppo, l'alimentazione e l'agricoltura, tra cui anche Action Aid International, Oxfam International e l'Alleanza per la sovranità alimentare in Africa: un invito ai governi a ridurre urgentemente le emissioni agricole e a sostenere una giusta transizione da un'agricoltura di tipo industriale a un sistema alimentare basato sull'agroecologia, per contenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5°C e proteggere ecosistemi vitali come l'Amazzonia.