Attivisti Greenpeace in gabbia alla Fao contro allevamenti intensivi Roma, 29 set. (askanews) - Grandi gabbie con dentro attiviste e attivisti di Greenpeace mascherati da mucche e maiali hanno accolto questa mattina all'ingresso della Fao a Roma i delegati della seconda Conferenza mondiale sulla trasformazione sostenibile dell'allevamento delle Nazioni Unite. Nel giorno di apertura dei lavori, l'associazione ambientalista ha voluto ricreare un allevamento intensivo immerso in un denso fumo, a simboleggiare le crescenti emissioni di metano derivanti dal settore zootecnico, ed esposto cartelli con le scritte: "Fattorie, non gabbie", "Stop allevamenti intensivi" e "Cambiamo sistema alimentare, ora!". In occasione del summit, Greenpeace ha inoltre lanciato un appello firmato da oltre 90 organizzazioni ambientaliste, per lo sviluppo, l'alimentazione e l'agricoltura, tra cui anche Action Aid International, Oxfam International e l'Alleanza per la sovranità alimentare in Africa: un invito ai governi a ridurre urgentemente le emissioni agricole e a sostenere una giusta transizione da un'agricoltura di tipo industriale a un sistema alimentare basato sull'agroecologia, per contenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5°C e proteggere ecosistemi vitali come l'Amazzonia.