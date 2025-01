Attesa alla prigione di Ofer per liberazione dei detenut palestinesi Cisgiordania, 19 gen. (askanews) - Attesa davanti alla prigione di Ofer, in Cisgiordania, dove verranno portati i primi detenuti palestinesi liberati da Israele, parte dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas, in cambio degli ostaggi israeliani. Nella prima giornata di tregua verranno rilasciati 90 prigionieri palestinesi: sono 62 donne e 28 uomini di cui otto minori. Nessuno di loro ha condanne per omicidio. Una volta arrivati a Ofer, secondo quanto riferito dal Times of Israel, verranno identificati da rappresentanti della Croce rossa e aspetteranno qui il rilascio definitivo, solo quando verrà confermata la liberazione dei tre ostaggi israeliani. Si tratta di tre giovani donne: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher.