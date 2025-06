Attentato a senatore in Colombia, "sembra di tornare agli anni 90" Bogotà, 9 giu. (askanews) - I colombiani sono scesi in piazza a Bogotà per protestare contro l'attentato di sabato scorso a Miguel Uribe, senatore conservatore e candidato alle elezioni presidenziali del maggio 2026. È stato colpito due volte alla testa. Secondo i medici, il 39enne è in "condizioni molto critiche". Gli inquirenti hanno annunciato di aver arrestato un minore, di 15 anni, probabilmente utilizzato come sicario, che è sospettato dell'omicidio. "Disastroso. Mi sembra di essere tornato alla Colombia degli anni '80 e '90, dove venivano assassinati i leader politici. All'epoca erano le mafie della droga e i gruppi terroristici, ora non sappiamo chi siano, ma è chiaro che è molto preoccupante per il nostro Paese, stanno colpendo la democrazia colombiana perché assassinano i nostri rappresentanti", ha dichiarato Francisco Borrero, un avvocato di 50 anni.