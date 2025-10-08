Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Albanese spacca anche la sinistra
8 ott 2025
Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare

La Global Sudum Flotilla ha diffuso video che documentano le fasi dell'intercettazione a miglia dalla costa