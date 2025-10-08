Mercoledì 8 Ottobre 2025
Accedi
Albanese spacca anche la sinistra
Rosalba Carbutti
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Crosetto operato
Crisi Francia
Flotilla oggi
Ucraina-Russia
Israele-Hamas
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare
8 ott 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare
Attacco nuova Flotilla, durante l'abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare
La Global Sudum Flotilla ha diffuso video che documentano le fasi dell'intercettazione a miglia dalla costa
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della Lettura: l'intervista di Giulia Carla de Carlo a François Morlupi
Guarda il video