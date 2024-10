Attacco israeliano in Libano su Sarafand, distrutto un palazzo Roma, 30 ott. (askanews) - Immagini odierne della massiccia distruzione provocata dagli attacchi israeliani martedì a Sarafand, città costiera del sud del Libano. Secondo il ministero libanese della Salute, i morti sono almeno otto. Secondo Ali Khalifa, responsabile dell'unità di crisi, "questo crimine è una delle atrocità quotidiane subite dalle città del sud, un nemico senza pietà, un linguaggio di uccisione, di morte, di distruzione I civili sono presi di mira, questo era un immobile residenziale con 21 famiglie. Come potete vedere e come tutti i media hanno potuto constatare ieri, non c'è alcun indizio di una qualunque presenza militare qui che giustifichi l'abbattimento brutale di questo edificio2.