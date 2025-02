Attacco israeliano in Libano, i soccorsi sul posto Milano, 17 feb. (askanews) - I servizi di soccorso e le forze di sicurezza libanesi hanno ispezionato i rottami carbonizzati di un veicolo colpito da un attacco israeliano con droni su una strada nella città meridionale di Sidone. I media statali libanesi hanno riferito che una persona è stata uccisa nell'attacco israeliano, avvenuto alla vigilia della scadenza del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Le Forze di Difesa israeliane non hanno rilasciato commenti sull'accaduto, per il momento.