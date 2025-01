Attacco Israele contro scuola-rifugio a Gaza, 62 morti in 24 ore Gaza City, 15 gen. (askanews) - Palestinesi cercano tra le macerie della scuola Al-Farabi, trasformata in un rifugio per sfollati di guerra a Gaza City, dopo che l'edificio è stato colpito da un attacco israeliano. Il ministero della Sanità della Striscia ha dichiarato che almeno 62 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore nel territorio palestinese, dove Israele e Hamas sono in guerra da più di 15 mesi. "Siamo sfollati e non abbiamo trovato nessun posto dove rifugiarci oltre alle scuole. All'una di notte abbiamo sentito l'esplosione di un missile F-16 che è caduto su questo edificio, sono arrivati macerie e detriti su me e i miei figli. Grazie a Dio che ci ha protetto", ha spiegato una donna palestinese, Ranine Fouda, che ha perso un fratello, la cognata e le nipoti nell'attacco. "Ci siamo svegliati per il rumore di un'esplosione che ha scosso l'intera scuola e l'intero quartiere. Ci siamo svegliati per controllare e abbiamo scoperto che la scuola Al-Farabi, situata accanto al nostro rifugio, era stata bombardata. La situazione era molto difficile e con resti umani sparsi", ha raccontato un altro palestinese sfollato, Jamal Aslim.