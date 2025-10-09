Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Attacco di droni a Odessa, pompieri tra fiamme e soccorso ai feriti
9 ott 2025
  Attacco di droni a Odessa, pompieri tra fiamme e soccorso ai feriti

Attacco di droni a Odessa, pompieri tra fiamme e soccorso ai feriti

Milano, 9 ott. (askanews) - I video diffusi dal Servizio di Emergenza Statale ucraino mostrano i vigili del fuoco impegnati a domare un incendio e a prestare soccorso a una vittima nella regione di Odessa. Grandi incendi sono scoppiati in questa regione meridionale dell'Ucraina dopo un attacco di droni russi, che ha ferito almeno cinque persone, secondo i servizi di emergenza ucraini. Gli attacchi hanno causato incendi in due edifici residenziali, una stazione di servizio, un edificio amministrativo e una struttura portuale, dove hanno preso fuoco contenitori di olio vegetale e pellet di legno, hanno aggiunto i servizi di emergenza.