Attacco a New Orleans, Fbi: nessun complice, ha agito solo New Orleans, 2 gen. (askanews) - Il killer di New Orleans che ha investito la folla per poi sparare contro i passanti avrebbe agito da solo. Nessun complice, dunque, secondo quanto riferito dall'Fbi, smentendo quanto dichiarato subito dopo l'attentato in cui era stata comunicata la possibile presenza di complici dell'attentatore Shamsud-Din Jabbar. "Non abbiamo sospetti. Ci sono persone di interesse per le quali l'FBI prende decisioni" - ha confermato Anne Kirkpatrick, sovrintendente della polizia di New Orleans. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando" sull'esplosione di una Tesla a Las Vegas per valutare se ci sia una possibile connessione con l'attacco di New Orleans. È stato identificato per ora il conducente, morto nell'attentato che ha ferito 7 persone: si tratta di un veterano dell'esercito, come l'assalitore di New Orleans. Entrambe le auto sono state prese tramite la stessa app di noleggio, ma per ora la polizia ritiene si tratti di coincidenze.