Attacco a Manchester, Starmer: scioccato, più polizia nelle sinagoghe Roma, 2 ott. (askanews) - E' "scioccante" ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer, commentando l'attacco a una sinagoga a Crumpsall, quartiere a Nord di Manchester, dove sono rimaste uccise due persone. Gli agenti hanno sparato all'uomo che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lanciato con un'auto contro alcune persone che si erano radunate fuori dalla sinagoga di Heaton Park nel giorno sacro ebraico dello Yom Kippur, poi avrebbe accoltellato alcuni passanti: secondo la polizia ci sono anche tre feriti "gravi". In alcuni video condivisi sui social si vedono gli agenti armati pronti a entrare in azione. La matrice terroristica non è stata confermata ma Starmer ha lasciato in anticipo il vertice di Copenaghen per presiedere una riunione d'emergenza e prima di ripartire ha detto: "Stiamo dispiegando ulteriori mezzi di polizia nelle sinagoghe di tutto il Paese, faremo di tutto per garantire la sicurezza della nostra comunità ebraica. Ho parlato con Mark Gardner del CST Community Security Trust e con il sindaco di Manchester Andy Burnham, desidero ringraziare i servizi d'emergenza per la rapidità della loro risposta".