Attacco a Gerusalemme, Netanyahu: intensificheremo le operazioni Gerusalemme, 8 set. (askanews) - "Questi attacchi, su tutti i fronti, non ci scoraggiano, ma aumentano solo la nostra determinazione a portare a termine le missioni che ci siamo assunti", ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, arrivando a Gerusalemme sul luogo in cui uomini armati sono saliti su un bus - all'altezza dell'incrocio di Ramot - e hanno aperto il fuoco sui passeggeri, uccidendo almeno cinque persone e ferendone diverse altre. "Stiamo combattendo contro il terrorismo, contro il regime terroristico degli Houthi, contro l'Iran che li sostiene tutti, a Gaza, in Libano, contro Hezbollah, su tutti i fronti. Non ci arrendiamo e non ci arrenderemo. Intensificheremo le nostre operazioni e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi" ha aggiunto.