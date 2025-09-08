Attacco a Gerusalemme, il racconto dei soccorritori Gerusalemme, 8 set. (askanews) - Nelle immagini le forze di sicurezza israeliane e i primi soccorsi intervengono sul luogo di un attacco terroristico in cui sono state uccise sei persone, uno dei più sanguinosi nella città dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023. L'attacco è avvenuto all'ingresso del quartiere di Ramot, nella zona della Città Santa occupata e annessa da Israele, dove secondo la polizia gli assalitori hanno aperto il fuoco su autobus, prima di essere uccisi a loro volta dai soldati israeliani.