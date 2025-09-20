Venerdì 19 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Lega PontidaSciopero 22 settembreMig russi F-35Medagliere mondiali atleticaProgramma Mondiali di ciclismo
Acquista il giornale
VideoAttacchi su Gaza City, colpita un'area con le tende per gli sfollati
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Attacchi su Gaza City, colpita un'area con le tende per gli sfollati

Attacchi su Gaza City, colpita un'area con le tende per gli sfollati

Roma, 20 set. (askanews) - Palestinesi ispezionano i danni e piangono i loro cari uccisi in uno degli ultimi attacchi aerei israeliani che ha colpito un'area vicino a una scuola trasformata in un rifugio con le tende per gli sfollati, nel quartiere Al-Daraj a Gaza City. L'agenzia di protezione civile di Gaza ha riferito che almeno 20 persone sono state uccise dalla mezzanotte negli attacchi. Israele ha intensificato ancora la sua nuova offensiva, avvertendo i residenti di fuggire. Nelle ultime 24 ore, l'aviazione militare israeliana ha colpito circa 100 obiettivi nella Striscia di Gaza, ha dichiarato l'esercito dello stato ebraico. "Tra gli obiettivi - ha riferito l'Idf - figurano tunnel, depositi di armi, cellule di agenti e altre infrastrutture utilizzate dai movimenti integralisti islamici palestinesi".