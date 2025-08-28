Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sorteggio ChampionsMontagne russe CinecittàChiusura forum PhicaPensioni settembre 2025Influenza Australia
Acquista il giornale
VideoAttacchi a Kiev, ambasciatore russo convocato al ministero degli Esteri a Londra
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Attacchi a Kiev, ambasciatore russo convocato al ministero degli Esteri a Londra

Attacchi a Kiev, ambasciatore russo convocato al ministero degli Esteri a Londra

I bombardamenti russi hanno danneggiato l'edificio del British Council