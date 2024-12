Atreju, Gemmato: multe Covid pagina 'scritta con inchiostro brutto" Roma, 13 dic. (askanews) - "Abbiamo dato seguito agli impegni già presi in precedenza, chiudiamo una pagina della nostra storia scritta con un inchiostro brutto e che vorremmo fosse relegata solo alla verità": lo dice a margine di Atreju il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato rispondendo a una domanda sul condono delle multe a chi non si vaccinò. "La verità contribuirà a portarla la Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per verificare quali scelte sono state fatte in un momento difficile, lo riconosciamo, della vita sanitaria della nostra nazione, se sono stati fatti errori in buona fede o in malafede e quelli evidentemente censurarli dal punto di vista politico e quindi evidenziarli". "Non si agiti" aggiunge il ministro al giornalista che gli chiede se così non si inviti ad evadere futuri obblighi vaccinali.