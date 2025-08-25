Martedì 26 Agosto 2025

VideoAtleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo
25 ago 2025
  3. Atleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo

Atleta russo disperso durante una gara di nuoto nel Bosforo

Istanbul, 25 ago. (askanews) - Il nuotatore russo Nikolai Svechnikov risulta disperso dopo l'annuale gara di nuoto transcontinentale nel Bosforo a Istanbul. La gara di 6,5 chilometri comincia dal lato asiatico della città per concludersi su quello europeo. Quest'anno i partecipanti erano oltre 2.800, provenienti da 81 paesi. Secondo il regolamento i nuotatori hanno due ore di tempo per completare il percorso attraversando lo Stretto che per l'occasione viene chiuso al traffico, scaduto il tempo i ritardatari vengono recuperati dalla Guardia costiera turca. Ad un primo controllo a fine gara risultavano dispersi tre nuotatori, due sono stati recuperati mentre del russo non è stata trovata traccia al momento in tutto il percorso.