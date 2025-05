Assistenza sanitaria digitale, accordo Assidim-Blue Assistance Milano, 5 mag. (askanews) - La cassa sanitaria integrativa Assidim e la società di servizi Blue Assistance, che fa parte di Reale Group, hanno firmato un accordo per offrire alle aziende aderenti e ai loro collaboratori servizi innovativi di assistenza sanitaria digitale, tra cui visite da remoto e accesso 24 ore su 24 alla piattaforma di digital health di Blue Health Center 24/7 (le televisite verranno prenotate in orario diurno). "Circa cinque anni fa - ha detto Sergio Bortolami, direttore generale di Blue Assistance - è cominciato un progetto volto a sviluppare un modello di sanità digitale tramite la creazione di Blue Health Center (società controllata al 100% da Blue Assistance), che è un vero centro medico digitale nato nel 2023. Solo una parte della spesa complessiva per salute è coperta delle polizze assicurative. Crediamo che integrare componenti di servizio consenta di andare incontro effettivamente alle esigenze delle persone e delle famiglie". Il risultato è un sistema integrato di servizi sanitari digitali che mira ad offrire qualità, accessibilità e tempestività sia alle grandi aziende sia alle pmi. "Sicuramente - ha evidenziato Marcello Marchese, presidente di Assidim - tutta la medicina digitale e la telemedicina hanno avuto una forte accelerazione dopo la pandemia. Oggi molto spesso le persone quando hanno un problema di natura sanitaria cercano informazioni su Internet, cercano il proprio medico di base e magari non lo trovano, attraverso questi servizi di televisita e di telemedicina digitale noi vogliamo invece che abbiano la risposta da un medico specialista in tempi decisamente ridotti". Il nuovo servizio si rivolge alle 250.000 persone beneficiarie delle prestazioni di Assidim, che con oltre 1.500 aziende aderenti si presenta oggi come uno dei principali enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa in Italia.