Assalto sul treno, quattro feriti con l'ascia in Germania Strasskirchen, 3 lug. (askanews) - Quattro persone sono rimaste ferite in Germania su un treno fra Amburgo e Vienna quando un uomo le ha attaccate con un'ascia. Le ferite sono leggere, ma la paura è tanta. Per il portavoce della polizia alla stazione di Strasskirchen, Gunther Tomashko, l'autore presunto "è un uomo di vent'anni originario della Siria. Al momento non intendo parlare del movente". Il giovane è stato bloccato da alcuni passeggeri del vagone, poi arrestato dai servizi di emergenza. Andreas Noffke che si trovava nel vagone acconto dice "ci sentiamo insicuri, un sentimento che in Germania si prova sempre più spesso".