Artissima, Adrian Paci reimmagina la fabbrica e ripensa il lavoro Torino, 3 nov. (askanews) - Un'occasione per reimmaginare la fabbrica come spazio-tempo liberato dalle sue funzioni strumentali e quindi come soggetto in trasformazione. In occasione di Artissima a Torino alle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo è stata presentata l'opera video "Merging Bodies" dell'artista Adrian Paci. Merging Bodies è stata commissionata in occasione dei cento anni di attività del Gruppo Laminazione Sottile e ragiona sulla graduale disumanizzazione del concetto di lavoro e la progressiva scomparsa dell'esperienza quotidiana del lavorare. L'opera è stata presentata a Torino dal Madre, museo d'arte contemporanea Donnaregina di Napoli.