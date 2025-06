Art Basel, Senatore e Sassolino protagonisti ad Unlimited Basilea, 20 giu. (askanews) - Art Basel a Basilea è la fiera d'arte contemporanea più importante, e la sezione Unlimited, dedicata alle opere di grandi dimensioni, è una dei luoghi chiave dell'intero evento, simbolo e polso della situazione. E due artisti italiani sono protagonisti di alcuni dei lavori più interessanti, a partire da Marinella Senatore che con una delle sue più celebri luminarie fa proprio da porta d'ingresso nell'esposizione. "Quando è stato il momento di scegliere tra le opere più monumentali che avevo - ha detto l'artista ad askanews - la scelta è ricaduta su questo lavoro perché forma una specie di piazza, e se ci pensiamo, è quello che veramente originariamente le luminarie erano in realtà: architetture effimere che costruivano degli spazi temporanei per l'assemblea, l'incontro dei cittadini, ed è anche celebrativa al tempo stesso. Per me è un'idea un po' contemporanea di monumento". L'opera di Senatore - "We Rise by Lifting Others - è stata portata ad Art Basel dalla Galleria Mazzoleni, che da anni sostiene e promuove il suo lavoro. E italiane sono anche le tre gallerie - Continua, Repetto e Galleria dello Scudo - che hanno presentato ad Unlimited un nuovo lavoro di Arcangelo Sassolino. "Il contesto richiede dei lavori con una certa dimensione, semplicemente, lo dice già il nome. Perciò - ci ha spiegato Sassolino - ci siamo fatti produrre questa lastra di 5 metri per 2 metri e mezzo, che al momento sembra il massimo che possono fare di un vetro temperato. E ci abbiamo appoggiato sopra questa pietra da circa una tonnellata. E la povera lastra è lì che prova a farcela". Il titolo del lavoro di Sassolino è "Everyday Life", è stato concepito espressamente per Art Basel Unlimited e venduto subito nelle prime ore di apertura. Con immagini di Flora Del Debbio