ARSIAL protagonista agli Internazionali di tennis a Roma Roma, 10 mag. (askanews) - Il ritorno in campo di Jannik Sinner ha alimentato l'euforia tra le vie di Roma ed, in particolare, all'interno del Foro Italico durante l'82esima edizione degli Internazionali di tennis. Come ogni anno, le strutture che ospitano il Masters 1000 italiano offrono numerose occasioni per i visitatori tra i vari stand che alimentano queste settimane di tennis. Nel corso di quest'ultima rassegna, i tifosi avranno la possibilità di scoprire le eccellenze laziali della filiera vitivinicola e agroalimentare grazie alla presenza dello stand Regione Lazio e ARSIAL, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, posizionata a pochi passi dal Campo Centrale del Foro Italico. Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario ARSIAL, ha dichiarato: "Questa amministrazione sta investendo risorse straordinarie come mai fatto prima sia in termini quantitativi che qualitativi. Gli Internazionali di tennis sono veramente il punto massimo di importanza dal punto di vista di comunicazione, di evento e quindi siamo estremamente onorati di esserci e vogliamo anche provare a migliorarci. Il prossimo anno già possiamo dire che ci saremo perché ne stiamo già parlando con Sport e Salute". Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il contesto in cui ci troviamo e questo bellissimo padiglione dimostra l'attenzione che vogliamo rivolgere al tema della promozione delle eccellenze agroalimentari; si tratta anche di un eccellente biglietto da visita con cui presentiamo la nostra regione ed il nostro territorio all'attenzione dei tanti visitatori, delle decine di migliaia di turisti, anche stranieri, che visiteranno gli Internazionali di tennis che, inoltre, quest'anno hanno stabilito anche il record di durata della manifestazione". La presenza dello stand di ARSIAL e Regione Lazio agli Internazionali di tennis di Roma contribuisce alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari provenienti dalla Regione Lazio. "ARSIAL ci sta accompagnando un po' ovunque" - afferma Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio - "È un lavoro diplomatico della filiera agroalimentare della nostra regione, dei prodotti tipici, ci aiuta a valorizzarli anche con una particolare qualità. Siamo partiti da questa riscossa che abbiamo registrato al Vinitaly e poi in tantissime altre occasioni; oggi con uno stand bello mi sembra un'altra bella occasione per festeggiare e per ringraziare tutto lo staff di ARSIAL". All'inaugurazione dello stand ARSIAL e Regione Lazio agli IBI 2025 hanno partecipato anche due ospiti d'eccezione, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero e l'ex nuotatrice Alessia Filippi. In collaborazione con Arsial