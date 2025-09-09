Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Video
VideoArruolava giovani per azioni terroristiche, estremista islamico arrestato
9 set 2025
Arruolava giovani per azioni terroristiche, estremista islamico arrestato

Intercettato dalla Digos un 37enne del Bangladesh residente nel Mantovano