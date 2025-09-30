Lunedì 29 Settembre 2025

Video
Arrivati a Ciampino i bambini dalla Striscia di Gaza: accolti dal ministro Tajani e trasferiti per cure sanitarie
30 set 2025
Arrivati a Ciampino i bambini dalla Striscia di Gaza: accolti dal ministro Tajani e trasferiti per cure sanitarie

Nella tarda serata di lunedì 29 settembre è atterrato a Ciampino un C-130 dell’Aeronautica italiana con a bordo un gruppo di bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. I piccoli, accompagnati dai loro familiari, sono stati accolti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e trasferiti nelle strutture sanitarie predisposte per ricevere le cure necessarie. Lo stesso Tajani ha rivolto un appello alla Global Sumud Flotilla, sconsigliando di forzare il blocco navale israeliano, e ha ribadito che i consolati italiani in Israele sono pronti a tutelare i connazionali

