Arrivati a Ciampino i bambini dalla Striscia di Gaza: accolti dal ministro Tajani e trasferiti per cure sanitarie
Nella tarda serata di lunedì 29 settembre è atterrato a Ciampino un C-130 dell’Aeronautica italiana con a bordo un gruppo di bambini provenienti dalla Striscia di Gaza.
I piccoli, accompagnati dai loro familiari, sono stati accolti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e trasferiti nelle strutture sanitarie predisposte per ricevere le cure necessarie.
Lo stesso Tajani ha rivolto un appello alla Global Sumud Flotilla, sconsigliando di forzare il blocco navale israeliano, e ha ribadito che i consolati italiani in Israele sono pronti a tutelare i connazionali
