Arriva in Italia la catena O'Tacos con le tortillas personalizzabili Milano, 6 ott. (askanews) - Arriva anche in Italia la catena O'Tacos: al Salone Franchising Milano è stato infatti lanciato il franchising nel nostro Paese, con l'obiettivo di consolidare la presenza in un mercato della ristorazione dinamico e confermare l'ambizione di diventare un player internazionale. Fondata a Grenoble nel 2007, l'azienda, parte del gruppo QSRP, ha introdotto nel mondo food i French Tacos, tortillas grigliate e personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con salsa al formaggio, disponibili addirittura in oltre 40.000 possibili varianti. Il Nord e il Centro Italia, aree ricche di studenti e comunità internazionali sono considerate in questa prima fase strategiche per l'espansione del franchising. O'Tacos è un brand di ristorazione in rapida crescita in Europa, con oltre 400 ristoranti nel mondo di cui più del 98% in franchising e un fatturato di circa 450 milioni di euro nel 2024. Il modello di business unisce tecnologia e innovazione culinaria: con chioschi self-order, app mobile e canali di delivery e take away, ma anche aggiornamento del menù, che ogni due mesi prevede proposte in edizione limitata. Oltre a questo l'azienda ha anche una forte presenza su Tik Tok e Instagram. La partecipazione al Salone Franchising Milano rappresenta un passaggio importante per O'Tacos in Italia: un'occasione per raccontare il proprio progetto e creare nuove opportunità di sviluppo sul territorio nazionale.