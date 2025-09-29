Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
VideoArresto o espulsione, cosa rischiano gli attivisti della Flotilla
29 set 2025
Arresto o espulsione, cosa rischiano gli attivisti della Flotilla

Israele si rifa' a norme Usa, 'forza contro chi viola blocco'