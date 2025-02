Arrestati 8 tifosi dell'Udinese per assalto ai supporter del Venezia Roma, 2 feb. (askanews) - La polizia ha arrestato otto tifosi dell'Udinese per l'assalto al treno dei supporter del Venezia avvenuto sabato sera dopo la partita di campionato di serie A, Udinese - Venezia Dagli accertamenti è emerso che un gruppo di circa 50, friulani e austriaci, sostenitori dell'Udinese, si sono recati presso la stazione di Basiliano prima del transito del treno, hanno occupato i binari, acceso torce e fumogeni rendendo necessario l'arresto del convoglio. Dal treno sono poi scesi i tifosi veneziani che si sono scontrati con i tifosi locali. Il treno inoltre è stato oggetto di lancio d'oggetti che hanno provocato danni. I primi accertamenti hanno consentito di procedere all'arresto in flagranza di reato di 8 persone. Tra le ipotesi di reato, blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Agli stessi verrà applicato anche il Daspo (divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). Le indagini proseguono.