Arredamento, alleanza tra Antonacci Falegnamerie e DF Francia Milano, 13 nov. (askanews) - La terza edizione di Edilsocial Expo B-CAD, fiera internazionale dedicata a Edilizia, Architettura e Design, ha rappresentato una vetrina per i settori coinvolti e ha offerto ad Antonacci Falegnamerie e DF Francia, aziende romane specializzate nel settore della falegnameria di lusso e degli arredi su misura, l'opportunità di presentare al pubblico internazionale i frutti della loro recente alleanza strategica, che punta a sostenere "eccellenza e innovazione", guardando soprattutto alla scena estera. "Vogliamo facilitare questo cambiamento, questa trasformazione - ha detto Stefano Antonacci, amministratore delegato di Antonacci Falegnamerie - e siamo convinti di una cosa molto importante: che è che l'Unione fa la forza, perché il nostro mercato dovrà essere necessariamente l'estero, l'esportazione". "La nostra intenzione - ha aggiunto Franco Francia, direttore generale di DF Francia - è quella di essere un gruppo importante per prendere lavori anche di livello. In questi anni noi abbiamo sviluppato la nostra azienda sull'alta qualità e questo ci ha permesso di fare lavori a livello nazionale e internazionale portando fuori il nostro saper fare, la nostra tradizione, le nostre capacità artigianali e anche industriali". Le due aziende hanno già collaborato in un progetto complesso come quello per la realizzazione delle aree comuni dell'hotel Hilton Rome Eur La Lama. Con una visione unica e obiettivi condivisi - spiegano - è possibile immaginare prospettive future per esplorare nuove opportunità internazionali, guardando in particolare ai segmenti dell'hotellerie di lusso e delle boutique di alta gamma. "La collaborazione tra Antonacci Falegnamerie e DF Francia - ha spiegato Matteo Antonacci, direttore di produzione di Antonacci Falegnamerie - nasce per permetterci di evolvere il servizio che già offriamo, che parla di su misura, eccellenza e qualità artigianale e portarla ad un livello produttivo ancora maggiore". "Due aziende - gli ha fatto eco Daniele Francia, direttore esecutivo di DF Francia - che si occupano di due settori ben specifici. DF Francia per tutto quello che riguarda il retail e ad Antonacci per tutto quello che riguarda l'hospitality". Lo stand delle due aziende all'Edilsocial Expo B-CAD, realizzato dal designer Marco Cervellieri e coordinato da Corrirossi Management, è stato apprezzato dal pubblico e ha ricevuto il Building-Construction Architecture Design Awards 2024 da parte dell'organizzazione della fiera romana.