Doriano Rabotti
7 set 2025
Armani, Rutelli: per lui nulla è stato impossibile

Milano, 7 set. (askanews) - "Ricordo quando nella breve esperienza di governo gli chiesi di fare l'aggregazione dei gruppi italiani mentre la moda si stava strasformando da un punto di vista globale e mi rispose in modo vivace ma la sostanza era: 'è impossiile'. Per lui nulla è stato impossibile e lo dimostrano le migliaia di ragazzi che sono qui a dargli un tributo di una vita di creatività e di contributo unico all'Italia". Così Francesco Rutelli, arrivando alla camera ardente a Milano di Giorgio Armani.