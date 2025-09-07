Armani, Pennetta e Fognini: era umano, resterà per sempre "elegante" Milano, 7 set. (askanews) - "Quello che vediamo qui oggi è l'amore che lui ha trasmesso a tutte le persone, vedere tanta gente qui oggi a salutarlo è veramente l'amore che ha seminato, la dedizione per il suo lavoro"... Così Flavia Pennetta e Fabio Fognini, dopo aver reso omaggio a Giorgio Armani alla camera ardente a Milano. La coppia d'oro del tennis azzurro ha ricordato con affetto il grande stilista di cui sono stati testimonial: "Una frase che ci è rimasta molto impressa che lui disse, era che la moda passa ma l'eleganza rimane, quindi la persona e la figura del signor Giorgio rimarrà per sempre, di una persona e di una figura elegante". "Il signor Giorgio comunque ti dava quella sensazione di riverenza nei tuoi confronti, quindi avevi sempre questa emozione ogni volta che lo rivedevi, un po' anche di ansia, non sapevi mai cosa dire, cosa fare, perché lui era veramente una persona che poi invece ti metteva a tuo agio con una carezza, con un semplice 'come stai' e questo poi lo rendeva estremamente umano con tutti quanti, quindi è stato bellissimo e lo ringrazio sempre per averci reso parte della sua famiglia perché è quello che siamo oggi". "Ti metteva un po' d'ansia d'impatto - ha aggiunto Fognini - quando venimmo a firmare il contratto mi disse: 'Come mai sei così elegante oggi?', e io gli spiegai che era perché dovevo venire da lui, e il signor Giorgio mi rispose: 'Voglio che ti lasci un po' crescere la barba', e da allora mi avete visto un po' barbuto in campo".