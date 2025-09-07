Venerdì 5 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
7 set 2025
Armani, Palombelli: era l'Italia del fare contro l'Italia della lagna

Milano, 7 set. (askanews) - "Ci eravamo conosciuti qui a Milano nell'80, quando tutto nasceva, Mediaset, la grande moda, ci si riprendeva dall'Italia del terrorismo, e siamo rimasti legati, mi dispiace tanto". Così la giornalista Barbara Palombelli ricorda Giorgio Armani dopo avergli reso omaggio alla camera ardente a Milano. "Ci siamo scritti quest'estate, perché non era stato bene, rispondeva a tutti, rappresentava la precisione, l'Italia del fare contro l'Italia della lagna, una grande lezione la sua che continuerà" ha concluso.