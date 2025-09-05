"Armani ha rivoluzionato il guardaroba maschile", la critica francese Milano, 5 set. (askanews) - Milano, 5 set. (askanews) - Armani è "un monumento" che "ha cambiato il guardaroba maschile". La critica di moda francese Sophie Fontanel definisce così la "rivoluzione Armani" nella moda. "Ha alleggerito i tessuti, si è messo a fianco alle persone nelle fabbriche dicendo 'No, mi farete dei tessuti leggeri'. Ha eliminato tutto, le spalline, l'abito pesava un piuma, e con questo era felice, perché non costringeva più un uomo in quello che, secondo i canoni, doveva essere un uomo. E così facendo, ha cambiato completamente il guardaroba maschile. Anche quando realizzava abiti un po' più strutturati, erano comunque molto leggeri". Fontanel definisce lo stile di Armani un po' come quello della "Hollywood dei grandi anni del glamour". "Anche invecchiando era ancora così sublime, e sempre più sublime. So che il mio primo pensiero quando è morto, come vi ho detto, è stato per il suo team, e mi sono detta che non ce ne saranno più di così, così onesti, così fedeli a se stessi e così sublimi."