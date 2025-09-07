Lunedì 8 Settembre 2025
La lezione di Velasco
Armani, Attilio Fontana: "La Lombardia lo ricordera'"
7 set 2025
Armani, Attilio Fontana: "La Lombardia lo ricordera'"
"Era doveroso essere qui perche' e' un'eccellenza della Regione"
