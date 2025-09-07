Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoArmani, Attilio Fontana: "La Lombardia lo ricordera'"
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Armani, Attilio Fontana: "La Lombardia lo ricordera'"

Armani, Attilio Fontana: "La Lombardia lo ricordera'"

"Era doveroso essere qui perche' e' un'eccellenza della Regione"